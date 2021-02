Le gardien international algérien d'Al-Ittifaq (Div.1 saoudienne de football) Raïs M'bolhi, remis d'une blessure au ligament externe du genou, a reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement dès ce dimanche après plus d'un mois loin des terrains, rapporte la presse locale.

En l'absence du portier algérien, la formation d'Al-Ittifaq s'est inclinée à quatre reprises en sept matchs, reculant à la 7e place au classement avec 24 points, à onze longueurs du leader Al-Shabab. M'bolhi (34 ans) avait rejoint le championnat saoudien en janvier 2018, en provenance du Stade rennais (Ligue 1/France), d'abord pour un contrat de six mois, avant que les dirigeants d'Al-Ittifaq ne décident de le prolonger pour trois ans. Outre M'bolhi, plusieurs internationaux algériens évoluent en Arabie saoudite à l'image des deux portiers Azzedine Doukha (Al-Raed) et Malik Asselah (Al-Hazm), ou encore du défenseur central Mehdi Tahrat (Abha).