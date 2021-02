Les athlètes de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont dominé le championnat régional de cross-country pour la région centre-est qui s'est déroulé, samedi, sur un parcours situé au lieudit "Les Chabane " à la sortie Est de la ville de Tizi-Ouzou.

Organisée par la ligue d’athlétisme de wilaya, cette compétition qui permettra de sélectionner les athlètes qui participeront au championnat national de cross country prévu le 20 février à Tizi-Ouzou, a été marquée chez les dames par la victoire en individuel de Dahmani Kenza ( NC Bordj Bou Arreridj) devant Abbas Nawal (O Bordj Bou Arreridj).

Boumaza Tinhinane de MB-Bejaia a complété le podium.

Dans la catégorie séniors hommes la victoire est revenue à Abed Saber (Ind-Bordj Bou Arreridj) suivi de Hanfoug Souhil (TC-El Eulma) et Amrouni Mazigh de la JS Kabylie.

Les trois premières places de la catégorie U18-filles ont été raflées par les athlètes de Bordj Bou Arreridj, alors que les garçons du club Maouaheb Bordj Bou Arreridj, se sont classés à la 2eme et 3eme place dans cette même catégorie.

L’ACS-Sétif s’est imposé dans la catégorie U20-garçons en se classant à la première et deuxième position, alors que chez les filles, les trois premières places ont été partagées, respectivement, entre les athlètes de Maouaheb Bordj Bou Arreridj, JS Kabylie et Olympique Agulmim.

Par équipes, les coureurs de la protection civile de Tizi-Ouzou se sont classés en tête dans la catégorie séniors-hommes, alors que l’équipe de la JS Azazga a trôné seule sur le podium chez les dames dans cette même catégorie.

Chez les U18 et U20 par équipes, Bordj Bou Arreridj s'est également imposée en remportant notamment les trois premières places chez les U18-filles.

Des athlètes de 7 wilayas à savoir Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia, Sétif, Jijel, Bordj Bou Arréridj et Msila, ont pris part à ce championnat régional de cross-country qui a regroupé 318 athlètes issus de 52 clubs dont 18 de Tizi-Ouzou.