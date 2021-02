Vingt-cinq (25) membres à voix délibératives sur les 35 présents à l'assemblée générale ont réélu Djouadj à la tête de la Fédération algérienne de Vovinam viet vo dao, dont six clubs, neuf ligues, neuf membres du bureau fédéral ainsi que le président sortant.

Outre le président, les membres de l'AG ont procédé à l'élection des neuf membres du bureau fédéral de l'instance : Mohamed-Saïd Metahri, Billel Belifa, Mourad Lounes, Saber Guendouzi, Youcef Choucha, Fouad Benyakoub, Hamideche Ali, et Sihem Zaïri, alors que Mohamed Bourahla (2e vice-président) a été remplacé par Hamza Chergui.

A l'issue de sa réélection à la tête de la Fédération, Djouadj s'est dit prêt à poursuivre le développement de la pratique du Vovinam viet vodao pour le deuxième mandat consécutif, ce qui dénote selon lui, de la réussite du précédent aux niveaux national et international.

"Nous attelons à continuer notre stratégie de développement de la discipline qui en compte actuellement 15 ligues et notre ambition est d'atteindre 35 ligues de wilayas afin de vulgariser notre sport à l'échelle nationale, notamment les athlètes des régions du Sud qui auront leur chance de figurer dans la sélection algérienne.", a déclaré Djouadj.

L'instance fédérale compte également conclure une convention avec les compagnies nationales Air Algérie ou Tassili Airlines afin de faciliter le déplacement des athlètes vers toutes les wilayas du pays, notamment les régions du Sud.

"Sur le plan international, l'instance fédérale a pour objectif d'inscrire notre discipline qui participe déjà aux Jeux scolaires et universitaires asiatiques, dans le programme des Jeux scolaires africains.

Pour ce nouveau mandat, la principale mission consiste à améliorer notre classement de la 3e à la 2e voir la 1re place mondiale dans toutes les spécialités, avec la préservation de notre suprématie aux plans arabe et africain.", a-t-il conclu.

Outre le président élu, le Bureau fédéral comprend neuf membres qui siégeront lors du mandat olympique (2021-2024).

