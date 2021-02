Le gouvernement roumain a reçu, samedi, les premières doses du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, qui sera réservé aux moins de 55 ans, rapportent des médias locaux.

Les 81.600 doses sont arrivées par la route, pour un total de 600.000 attendues en février, a précisé le Premier ministre Florin Citu devant la presse.

Les autorités sanitaires ont justifié la restriction d'âge par le manque de données. "Cela ne veut pas dire qu'AstraZeneca ne produit pas de résultats pour les plus de 55 ans, mais peu de personnes de cette classe d'âge ont participé aux essais cliniques", a expliqué, vendredi soir, Valeriu Gheorgita, responsable de la campagne de vaccination.

Le vaccin, développé par la société anglo-suédoise AstraZeneca et l'Université d'Oxford, est au centre d'un débat scientifique sur son efficacité chez les plus âgés, ce qui a conduit plusieurs pays à le déconseiller pour cette population, contrairement aux recommandations européennes.

Il s'agit du troisième vaccin approuvé par l'UE après ceux développés par Pfizer/BioNTech et Moderna.

Interrogé sur la possible ouverture de négociati ons avec la Russie ou la Chine pour se procurer davantage de doses, alors que les pays de l'UE sont à la peine dans leurs campagnes de vaccination, le chef du gouvernement roumain a écarté ces options.

"Nous allons faire quelque chose de mieux et produire un vaccin dans nos laboratoires ici, c'est la voie que nous avons choisie", a-t-il assuré, en allusion à la possibilité de fabriquer un des vaccins existants sous licence.

La Roumanie, qui compte 19 millions d'habitants, s'est donnée l'ambitieux objectif de vacciner 10 millions de personnes d'ici à septembre.