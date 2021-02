Le Brésil a enregistré 978 décès supplémentaires liés au COVID-19, portant le bilan

à 231.012 morts, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

De plus, 50.630 nouveaux cas ont été enregistrés dans le pays, pour un total de 9.497.795. Sao Paulo, l'Etat le plus touché par la pandémie dans le pays, a signalé 1.845.086 cas et 54.545 décès, suivi par Rio de Janeiro, avec 537.824 cas et 30.596 décès.

Le Brésil a lancé son programme national de vaccination à la mi-janvier et a vacciné jusqu'à présent plus de 3,3 millions de personnes.

A l'heure actuelle, les vaccins disponibles au Brésil sont ceux fabriqués par la société pharmaceutique chinoise Sinovac et la compagnie suédo-britannique AstraZeneca.