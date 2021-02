Le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé samedi dans un communiqué l’organisation, en collaboration avec le ministère de l'Education nationale, du Concours national de composition épistolaire pour enfants (édition 2021) avec pour thème "Raconte ton expérience de l’épidémie de Covid-19 dans une lettre à un membre de ta famille".

Le Concours national de composition épistolaire ouverts aux enfants de 9 à 15 ans, qui s’inscrit dans le cadre de la préparation de la participation de l'Algérie au Concours international de composition épistolaire pour enfants, organisé par l'Union postale universelle (UPU), se veut un excellent moyen pour développer les capacités d’écriture chez les enfants et mettre en avant le rôle social et éducatif de la Poste dans notre vie. Les enfants désireux participer à ce concours doivent rédiger leur lettre dans une des deux langues nationales, arabe ou tamazight.

La composition doit comporter des informations sur son auteur (nom et prénom, date et lieu de naissance, niveau scolaire et nom de l’établisseme nt d’enseignement), la date, le destinataire, l’appel, le corps de la lettre, la formule de salutation et la signature. Chaque candidat ne peut participer qu’avec une seule composition et doit strictement s’en tenir au thème de l’édition et respecter le nombre de mots autorisés (800 mots). En ce qui concerne le déroulement du concours, le communiqué du ministère a indiqué que les compositions seront déposées entre le 10 février et le 10 mars prochain au niveau des établissements scolaires ou des bureaux de poste, ajoutant que les candidats peuvent mettre la composition dans une enveloppe postale scellée portant l'adresse suivante : "M. le directeur de la Poste et des Télécommunications", tout en mentionnant la wilaya concernée et en ajoutant : "concours national de composition épistolaire", ou l'envoyer par e-mail à l'adresse électronique suivante : rissalati2021@mpt.gov.dz en scannant en couleur la composition manuscrite.

Les compositions épistolaires seront sélectionnées en trois étapes : au niveau de la wilaya, puis régional et enfin national. Les meilleures compositions seront sélectionnées aux niveaux régional et national sur la base de la réécriture de la composition par l'enfant sous la supervision du jury, en attendant l'annonce de la liste des lauréats au niveau national le jeudi 15 avril 2021, la veille de la célébration de la Journée du Savoir.

La meilleure composition épistolaire au niveau national sera envoyée au Bureau international de l'Union postale universelle (UPU), afin de représenter l'Algérie au concours international de compositions épistolaires, a conclu le communiqué.