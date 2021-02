La préparation de la campagne de vaccination contre la Covid-19 bat son plein à Médéa, où l’ensemble des services concernés s’activent, depuis quelques jours, pour procéder aux derniers réglages du dispositif opérationnel mis en place à cet effet, a-t-on appris, samedi, auprès du directeur local de la santé et de la population (DSP).

Les préparatifs, entamés dès l’annonce du début de la vaccination dans certaines wilayas du pays, concernent, aussi bien le volet logistique que la formation et l’encadrement du personnel médical, qui sera affecté aux différents centres de vaccination qui seront ouverts à travers le territoire de la wilaya, a indiqué le DSP, Mohamed Cheggouri.

En prévision de cette campagne de vaccination, les services sanitaires de la wilaya ont fixés 82 centres de vaccination qui vont accueillir les catégories ciblées par la première phase de vaccination, en l’occurrence le personnel médical, les personnes âgées et les patients atteints de maladies chroniques, pour s’étendre, ensuite, à d’autres catégories de la population, a-t-il ajouté.

Les centres de vaccination, aménagés à l’intérieur des établissements hospitaliers et les polycliniques, situées au niveau des grandes agglomérations urbaines, ont été dotés de moyens indispensables à la bonne exécution de l’opération, a souligné le DSP.

Ce même responsable a précisé qu’une logistique a été mise en place pour assurer le stockage, dans les conditions appropriées, du vaccin, son transport vers les centres de vaccination et l’approvisionnement régulier du personnel médical en produits pharmaceutiques consommables. Outre le volet logistique, une formation accélérée a été organisée au profit du personnel médical en charge de cette campagne pour s’imprégner, d’une part, du dispositif opérationnel, l’organisation de la vaccination et la prise en charge des citoyens.

D'autre part, elle leur permet de savoir comment réagir à d’éventuelles complications ou réactions allergiques, ainsi que les moyens dont doit disposer chaque équipe pour faire face à de telles situations, a fait savoir M. Cheggouri.