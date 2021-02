Deux bébés siamois dans un état critique au Yémen ont été évacués samedi en Jordanie, où ils doivent bénéficier d'une opération chirurgicale de séparation, a indiqué l'Unicef dans un communiqué.

Nés mi-décembre à Sanaa, la capitale du Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique où les services de santé ont été dévastés par la guerre, les deux enfants se trouvaient dans un état critique. La capitale du Yémen est contrôlée depuis 2014 par le mouvement Ansarullah(Houthis), qui combat les forces du gouvernement reconnu par la communauté internationale et appuyé par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite. L'aéroport de Sanaa est fermé au trafic civil en raison d'un blocus aérien imposé par la coalition. Et le conflit a ravagé les services de santé, déjà fragilisés dans ce pays. L'ONU est la seule organisation à opérer des vols à partir de Sanaa.

"Aujourd'hui (samedi), les jumeaux ont quitté Sanaa à bord d'un avion médicalisé accompagnés de leurs parents", a indiqué l'agence de l'ONU chargée de l'enfance dans son communiqué.

"Après des semaines d'organisation, nous sommes heureux que les jumeaux soient désormais dans un hôpital en Jordanie pour être opérés", a précisé Philippe Duamelle, représentant de l'Unicef au Yémen. "Ils sont maintenant entre les mains d'une équipe de chirurgiens experts. Nous espérons les voir revenir à Sanaa bientôt en bonne santé", a-t-il ajouté. L'hôpital Al-Sabein où étaient pris en charge les bébés et les autorités de Sanaa avaient lancé un appel d'urgence pour financer leur opération. Leur transfert et opération ont finalement été rendus possibles grâce à des dons privés à l'Unicef.

En février 2019, des bébés siamois dans une situation désespérée étaient décédés deux semaines après leur naissance à Sanaa. Selon l'ONU, la guerre a provoqué au Yémen la pire crise humanitaire en cours dans le monde, marquée notamment par la famine et les épidémies.