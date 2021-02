L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré samedi qu'environ 300 migrants clandestins ont été sauvés au large des côtes libyennes.

"Quelque 300 migrants ont été renvoyés en Libye aujourd'hui par les garde-côtes. Près de 1.500 personnes ont été interceptées au cours des quatre derniers jours, dont la plupart ont été arrêtées", a tweeté l'OIM.

L'OIM a appelé les autorités à "démanteler le système de détention arbitraire et à fournir des alternatives sûres et viables". En raison de l'insécurité et du chaos régnant dans ce pays depuis la destitution de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011, des milliers d'immigrants clandestins, pour la plupart Africains, choisissent de traverser la Méditerranée, de la Libye vers l'Europe.

En 2020, 323 migrants sont morts et 417 autres disparu en tentant de traverser la Méditerranée centrale, tandis que 11.891 migrants clandestins ont été sauvés et renvoyés en Libye, selon l'OIM.