Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont reçu plus de 12.000 appels téléphoniques via le numéro vert 15/48 et de secours 17, liés essentiellement au signalement de crimes ou à des demandes de renseignement et d’orientation, a indiqué samedi un communiqué des mêmes services.

"La salle des opérations de la Sûreté de la wilaya d'Alger a reçu du 22 au 29 janvier dernier 12.124 appels téléphonique via le numéro vert 1548 et de secours 17, liés essentiellement au signalement de crimes ou à des demandes de renseignement et d’orientation", précise la même source.

"La salle des opérations de la Sûreté de la wilaya d'Alger, et par souci d'assurer une exploitation optimale des signalements faits par les citoyens, notamment ceux liés aux affaires de crime, veille à les transmettre de manière efficace et en temps réel aux forces de police mobilisées sur le terrain, lesquelles interviennent avec professionnalisme", ajoute le communiqué, soulignant que "les interventions menées sur le terrain ont permis l'arrestation de 7 suspects signalés par les sûretés de circonscriptions de Bir Morad Rais, Sidi M'h amed, Hussein Dey, Birtoiuta, Baraki et Draria".

Ces arrestations ont permis la récupération d'une moto, d'un téléphone mobile, d'un lap top et de 29.000 DA, tout en saisissant deux armes blanches, une quantité de cannabis et 10 comprimés de psychotropes, indiquent les mêmes services.

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger met à la disposition des citoyens le numéro vert 1548, celui de secours 17 et la ligne 104, ou encore l'application "Allo Chorta" et la page Facebook de la Sûreté d'Alger, pour signaler toute atteinte à l'intégrité des personnes et des biens", a conclu le communiqué.