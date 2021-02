La demande sur l’alimentation en eau potable dans la wilaya de Blida sera d’environ 500 millions de M3 à horizon 2030, ce qui nécessite la mobilisation de ressources non-conventionnelles pour satisfaire les besoins des populations, a révélé samedi le directeur de l’Agence du bassin hydrographique Hodna-Soummam-Alger, Mahdi Agad.

Intervenant lors d’une journée d’information sur "situation des ressources en eau à Blida et état d'exécution du programme local de développement de l’irrigation", M. Agad a précisé que les prévisions font état d’une "hausse" de la demande en eau potable qui passera de 302 millions m3/an actuellement à 492 millions m3/an à horizon 2030.

La wilaya de Blida, qui connaît une importante extension urbanistique avec la création de grands pôles d’habitation à l’instar de la ville-nouvelle de Bouinane, Seffaf et Sidi Serhane (à l’est) et qui enregistre une baisse du niveau des eaux souterraines en raison de la faible pluviométrie (la pluie assurant 75% des apports en eau potable), enregistrerait, selon les prévisions, un déficit en alimentation en eau potable estimé à 159 mi llions de M3 durant les dix prochaines années si l’on ne s’oriente pas vers l’exploitation des eaux non-conventionnelles, a-t-il ajouté. A ce propos, le directeur général de l’Algérienne des eaux (ADE), Smail Amirouche a exposé lors de cette journée, le projet de la station de dessalement d’eau de mer (SDEM) de Douaouda (Tipasa), qui permettra de produire de l’eau potable non-conventionnelle afin d’alimenter les populations en cette ressource. Selon les explications fournies par M. Amirouche, cette station fournira dans une première phase un volume de 100.000 M3 d’eau/Jour pour 9 communes de l’est de la wilaya.

Un autre volume de 200.000 M3 sera destiné pour la wilaya d’Alger.

Dans sa deuxième phase, qui interviendra à la réception d’une autre SDEM a Reghaia, l’eau produite par la station de Douaouda sera entièrement réservée à alimenter la wilaya de Blida.