Pas moins de 316 consultations médicales et 22 opérations chirurgicales ont été réalisées dans le cadre de la caravane sanitaire ayant ciblé en fin de semaine les habitants et les malades des zones d’ombre relevant de la commune d’El Aouinet (Nord de Tébessa), a révélé samedi le directeur local de la santé et de la population(DSP), Said Belaid.

Ce nombre "important" de consultation médicales et interventions chirurgicales a été réalisé dans le cadre des activités cycliques des caravanes de solidarité organisées à l’initiative du secteur de la santé au profit des habitants des régions éloignées, enclavées et les zones d’ombre de cette wilaya frontalière, a précisé M. Belaid à l’APS, mettant l’accent sur l’importance de ces initiatives dans le rapprochement du service de la santé des populations ciblées. Les habitants des zones d’ombre El Mesloula et Ain Chania Medhkha, relevant de la commune d’El Aouinet ont bénéficié, dans ce cadre, de consultations médicales en ophtalmologie, gynécologie obstétrique, orthopédie, médecine interne, chirurgie générale, psychiatrie, pneumol ogie et maladies endocriniennes.

Vingt-deux (22) opérations chirurgicales (atrophie des testicules et hernie) ont été effectuées au profit d’enfants scolarisés à l’établissement public hospitalier (EPH) d’El Aouinet, a fait savoir la même source, qui a précisé que les élèves concernés avaient auparavant bénéficié de consultations médicales au niveau des unités de dépistage et de suivi (UDS).

Le DSP qui a indiqué que son secteur poursuivra l’organisation de ces caravanes médicales qui sillonnent les zones d’ombre en premier lieu, a fait état de dizaines de médecins des secteurs public et privé et paramédicaux de diverses spécialités qui ont adhéré à ces opérations médicales de solidarité.

Par ailleurs, M. Belaid a indiqué que l’opération de vaccination anti-Covid-19 du staff médical de la wilaya de Tébessa, lancée la semaine derniére, se poursuit "dans de bonnes conditions à travers des communes sans enregistrer aucun effet secondaire".