Une installation semi-submersible de production et de stockage de pétrole en eaux profondes de 100.000 tonnes est arrivée samedi à un champ de gaz au large de la province insulaire de Hainan (sud) et a commencé à être installée. La station d'énergie, intitulée "Deep Sea No.

1", a été développée et construite indépendamment par la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) Ltd., le plus grand producteur de pétrole offshore de Chine.

Le champ de gaz Lingshui 17-2 est le premier champ de gaz auto-exploité en eaux profondes de Chine, avec une profondeur d'eau opérationnelle moyenne de 1.500 mètres, selon la CNOOC.

La "Deep Sea No. 1" a été livrée le 14 janvier depuis la mer Jaune au large de la province du Shandong (est) pour le développement du champ de gaz Lingshui 17-2 au large de Hainan.

La livraison représente une percée pour la Chine dans le développement des champs de pétrole et de gaz en eaux profondes et dans les capacités de construction d'équipements d'ingénierie en mer. Près de 80 ouvriers se sont rendus vendredi dans la zone maritime cible pour se préparer à l'arrivée de l 'installation, a déclaré Liu Kongzhong, directeur général adjoint du groupe de projet Lingshui 17-2 de la CNOOC, ajoutant que l'installation devrait être opérationnelle en juin.

La station Deep Sea No.1 a un déplacement maximum de 110.000 tonnes.

Avec une durée de vie prévue de 150 ans, l'installation a une capacité maximale de stockage de pétrole de 20.000 mètres cubes.