Le marché aux bestiaux hebdomadaire de Laghouat a repris vendredi ses activités, après un gel de plusieurs mois comme mesure de prévention contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté sur place. De nombreux éleveurs et maquignons, de la wilaya de Laghouat et hors wilaya, étaient au rendez-vous de cette reprise d’activité, à l’instar de Mohamed Haddadi (éleveur) qui a exprimé sa "satisfaction" de la décision de réouverture de cet espace commercial, qui permet de "ressusciter" une activité commerciale très répandue dans cette région steppique. Mohamed Rouinbi, membre de l’Union nationale des éleveurs, a émis, pour sa part, le souhait de la création par l’Etat de marchés organisés où l’activité commerciale ne subirait d’interruption sous aucune raison. La pandémie du Covid-19 a démontré que le mode d’organisation et de fonctionnement des anciens marchés était "inefficace", a-t-il ajouté en suggérant la mise en place de marchés couverts selon des normes qui tiendraient compte de la distanciation physique et de l’exposition adéquate du bétail. M.Rouinbi a estimé, en outre, que la réouve rture officielle des marchés aux bestiaux est à même d’éliminer le commerce informel qui s’est répandu durant la période de gel (confinement sanitaire) et qui conduit à une forte chute des prix se répercutant négativement sur la rentabilité de l’activité déjà "très éprouvante" de l’éleveur. Le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, avait signé le 31 janvier 2021 un arrêté prévoyant la reprise de l’activité des marchés aux bestiaux au niveau des points de vente agréés à travers la wilaya.