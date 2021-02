Les participants à une conférence historique sur le 64e anniversaire de la grève des huit jours, organisée jeudi à Tiaret ont mis en exergue le rôle des commerçants et artisans à faire face à la pandémie du coronavirus et à atténuer son impact socio-économique. Le secrétaire de wilaya de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) Said Ouahrani a souligné, à cette occasion, que les commerçants à l'ère du Covid-19 ont fait preuve de la même détermination que leurs prédécesseurs lors de la glorieuse Guerre de libération nationale, à travers un élan de solidarité pour atténuer les retombées socio-économiques de la pandémie sur le citoyen et exprimer la volonté de poursuivre le processus d’édification défiant toutes les entraves. Au passage, il a rappelé les sacrifices des commerçants et leur soutien à la Guerre de libération nationale, évoquant la grève des huit jours (28 janvier-4 février 1957) confirmant l'attachement des couches de la société au Front de libération nationale (FLN) et au droit à l’autodétermination du peuple algérien à l’époque. Pour sa part, le chef du bureau de wilaya de l’Association nationale des commerçants et artisans, Adib Khelil a affirmé la volonté des commerçants et artisans d'assumer leur rôle face aux défis et leur devoir envers le pays et d' œuvrer à développer et à diversifier l’économie nationale. Organisée par l’Association nationale des commerçants et artisans en collaboration avec l’Union générale des commerçants et artisans, la Direction du commerce, la Chambre d’artisanat et des métiers et les directions des moudjahidine des wilayas de Tiaret et Tissemsilt, cette rencontre a été marquée par un témoignage du moudjahid et commerçant Bouchama Mohamed qui a participé à la grève des huit jours. Cet événement historique, exprimant la solidarité du peuple algérien face à l'oppression dont ont fait l'objet les commerçants par le colonialiste français à titre de représailles pour leur soutien à la révolution, a eu un grand écho, a-t-il souligné. Le programme de commémoration du 64e anniversaire de la grève des huit jours et du 65e de la fondation de l'UGCAA a comporté entre autres l'organisation d'une exposition sur divers métiers et activités commerciales et une opération de reboisement au niveau de la forêt "Radar".