La campagne de vaccination anti-Covid-19 a été lancée, jeudi, à Batna depuis le centre régional anti cancer en présence du chef de l’exécutif local, Toufik Mezhoud. Le président de l’Assemblée populaire communale APC de Batna, Noureddine Melakhsou et le Pr Mohamed Sadek Bouharaoua, médecin inspecteur à la direction locale de la santé et de la population (DSP) ont été les premiers à se faire vacciner dans la wilaya de Batna. A cette occasion, le Pr Bouharaoua qui a supervisé le premier centre de sélection et d’orientation des malades contaminés par le coronavirus dans la ville de Batna, a mis l’accent sur l’importance de la vaccination anti-Covid-19, appelant les citoyens à adhérer à cette opération considérée actuellement comme l’unique moyen pour vaincre cette épidémie et créer une immunité collective (immunité de la population). L’opération de vaccination a été lancée également au centre hospitalo-universitaire Touhami Benflis et la polyclinique de Hamla3 dans la commune Oued Chaâba et a ciblé un nombre des employés des deux établissements de santé. Le directeur par intérim de la santé et de la population Ais sa Madoui a déclaré que l’opération se poursuit à travers les 112 centres de vaccination réservés à cet effet à Batna, où tous les moyens logistiques et humains nécessaires à sa réussite ont été mobilisés. Il a fait part d’un engouement remarquable des citoyens pour s’inscrire et bénéficier du vaccin anti-Covid-19. Le même responsable a indiqué que la wilaya de Batna a bénéficié dans une première étape de plus de 1.000 doses du vaccin "Spoutnik-V" en attendant la réception dans les jours à venir d’autres lots de vaccin. La priorité sera donnée aux employés du secteur de la santé qui étaient dans les premiers rangs de la lutte contre l’épidémie puis aux personnes âgées et les malades chroniques avant de généraliser l’opération dans une étape ultérieure, a-t-il ajouté. La DSP de Batna a organisé mercredi une journée d’information et de formation sur l’opération de vaccination, son déroulement et les moyens mobilisés pour sa réussite au profit des représentants locaux des médias.