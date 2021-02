Une caravane médicale composée de moyens de lutte contre la Covid-19 à destination de la ville de Sakiet Sidi Youcef en Tunisie a démarré samedi à partir d'Alger en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelhak Saihi, et de l'ambassadeur tunisien en Algérie, Ramdhane Al-Fayedh, et ce dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire des massacres de Sakiet Sidi Youcef.

Cette opération qui concerne un don de onze (11) tonnes en médicaments et moyens de lutte contre la pandémie de Covid-19 au profit de la ville de Sakiet Sidi Youcef, a été décidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré M. Saihi, qui a donné, en compagnie de l'ambassadeur tunisien, le coup d'envoi, à partir de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), de la caravane composée de deux camions transportant des médicaments et des équipements médicaux.

Ce don intervient en commémoration du 63e anniversaire du massacre de Sakiet Sidi Youcef où le sang des deux peuples s'est mélangé, rappelé M.Saihi, ajoutant que par ce geste de solidarité, l'Algérie exprime sa volonté de "rester toujours fidèle au peuple tunisien frère". De son côté, l'ambassadeur de Tunisie en Algérie a estimé que ce qui s'est passé, il y a 63 ans à Sakiet Sidi Youcef, "quoi que douloureux, fait perdurer un sentiment commun entre les Algériens et les Tunisiens", et représente aussi une "étape importante entre nos deux pays". "Les évènements de Sakiet Sidi Youcef restent un symbole qui va pousser nos deux pays à travailler ensemble pour améliorer davantage leurs relations de coopération en vue de concrétiser un partenariat stratégique", souligne Ramdhane Al-Fayedh.

Il a considéré que la région de Sidi Youcef et la bande frontalière algéro-tunisienne "seront l'une des plus importantes étapes de la mise en place de cette stratégie dans le but de développer la région et d'assurer la sécurité et la stabilité des deux peuples".

L'ambassadeur a tenu également à remercier le président Tebboune et les autorités algériennes pour cette aide médicale destinée à Sakiet Sidi Youcef en particulier et à la Tunisie en général.

Ce don est constitué de moyens de protection contre la Covid-19, notamment des masques trois plis, masques FFP2, de blouses, des sur-blouses, du gel hydroalcoolique, a détaillé la directrice généra le de la PCH.