Les services de la Gendarmerie nationale de Aïn Defla ont démantelé récemment à Khémis Miliana une bande de six (6) individus spécialisée dans le vol et le trafic des câbles en cuivre à partir des gares ferroviaires, en saisissant 110 m de cette matière, a-t-on appris jeudi de la cellule de communication et des relations publiques du Groupement local de ce corps de sécurité.

Suite à des informations faisant état du vol par un groupe d’individus de câbles en cuivre à partir de la voie ferrée implantée non loin de la gare ferroviaire de Khémis Miliana, les éléments de la brigade de la Gendarmerie locale ont mis en place un plan visant leur neutralisation, a-t-on indiqué de même source.

Tirant profit de manière optimale du renseignement ainsi que des patrouilles nocturnes, les éléments de la Gendarmerie ont identifié l’un des membres de la bande, l’arrêtant en début de semaine en flagrant délit de vol de câbles en cuivre à proximité de la gare de Khémis Miliana, signalant que l’individu recourait, dans l’exécution de son activité criminelle à une hache, de couteaux ainsi qu’à une houe.

Acculé, le présumé coupable a reconnu s’adonner à cette activité en compagnie de cinq de ses acolytes, a-t-on expliqué, faisant état de la saisie de 110 m de câbles en cuivre, deux haches, 3 houes et autant de couteaux. Un membre de la bande est en fuite et est activement recherché par les services de gendarmerie, a-t-on fait savoir. Après accomplissement des procédures légales, un P.V a été dressé à l’encontre des membres de la bande pour les griefs de « constitution d’un groupe de malfaiteurs en vue de préparer un vol visant des propriétés publiques ». Présentés mercredi devant le procureur de la république près le tribunal de Khémis Miliana, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt, a-t-on conclu de même source.