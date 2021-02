Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad prendra part en qualité de représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux travaux de la 34e session ordinaire du sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine (UA), qui se tiendront par visio-conférence.

"Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, prendra part par visio-conférence en qualité de représentant du Président de la République, à la 34e session des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UA, dont les travaux se dérouleront, les 6 et 7 février courant, sous le thème : "arts, culture et patrimoine : des leviers pour construire l’Afrique que nous voulons", lit-on dans le communiqué des services du Premier ministre.