Le Premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a affirmé, vendredi, à Alger, l'attachement du parti à demeurer "une force de proposition incontournable sur la scène politique nationale".

"Notre préparation organisationnelle totale et idéale est l'étape que nous voulons atteindre à l'avenir afin que nous puissions avancer à pas sûrs vers un congrès national politique rassembleur", a souligné M. Aouchiche dans son intervention lors de l'ouverture de la session ordinaire du Conseil national du parti, réaffirmant l'attachement du parti à demeurer "une force de proposition incontournable sur la scène politique nationale".

Le FFS "ne renoncera jamais à la réunion des conditions sine qua non pour l'ouverture d'un véritable dialogue national, à savoir: les mesures d'apaisement et de rétablissement de la confiance ainsi que l'instauration d'un climat de transparence et de clarté", a estimé le Premier secrétaire national du parti, exprimant la conviction du parti que "la solution à la crise et à l'impasse prolongée sera politique par excellence et impl iquera l'ouverture d'un dialogue national global".

A cet égard, M. Aouchiche a précisé que ce dialogue "doit rassembler toutes les forces influentes sur la scène nationale et les placer devant leur responsabilité historique vis-à-vis de l’édification d’un Etat de droit et de loi à même d'instaurer les règles d'une pratique politique saine, un état d'institutions fortes de ses lois et légitimes par sa représentation populaire".

Il est nécessaire que "toutes les étapes de ce dialogue soient accompagnées d'une volonté sincère, tout en rejetant le populisme, la polarisation et la sélectivité, un dialogue où tous les agendas combinent en un seul agenda national clair et tous les projets fusionnent en un seul projet national fédérateur", a-t-il soutenu.

Pour M. Aouchiche, "seul un dialogue national global et indépendant aux conclusions étudiées est à même de nous mener à un changement radical, pacifique et organisé du système de gouvernance, de même qu'il balisera la voie à un équilibre des forces, véritable et responsable".

Concernant le plaidoyer du parti pour "un dialogue national sérieux", le premier SG du FFS a rappelé le lancement de l'initiative politique "convention nationale" qui "regroupera les forces politiques et sociales du pays", appelant les militants et militantes du parti à élabo rer "sa première mouture" à présenter à la classe politique.

"Cette convention nationale s'inscrit dans le cadre de la démarche constante du FFS réitérée dans les résolutions du dernier Congrès ordinaire, en vue de construire un consensus national et parvenir à une solution politique consensuelle pour sortir de la crise".