Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati, a mis l'accent, jeudi à Constantine, sur "l'impérative formation continue des fonctionnaires de la Justice et des contacts permanents avec l'Université".

Lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la Cour de Constantine dans le cadre d'une visite à la wilaya, M. Zeghmati a appelé toutes les autorités judiciaires à se rapprocher de l'université, étant "le socle du Savoir et des sciences", relevant, dans ce sens, l'importance de la formation continue des fonctionnaires du corps de la Justice, à l'instar des magistrats, les huissiers de justice, les notaires et les effectifs du greffe et ce dans l'objectif d'être au diapason des développement que connaît le monde.

"Le corps de la Justice accuse un retard dans nombre de domaines, dont l'environnement, la technologie, la cybercriminalité et les énergies renouvelables. Nous devons rattraper ce retard car le savoir et l'économie régissent le monde d'où l'impératif de mettre le secteur la Justice au diapason des développements que connaît le monde", a poursuivi le ministre. Souli gnant que "les magistrats ayant une expérience dans le domaine économique étaient peu nombreux", M. Zeghmati a déclaré :"Je suis convaincu du niveau de l'Université algérienne et nous avons des universités pionnières. Les compétences algériennes diplômés des universités nationales en sont la meilleure preuve".

Par ailleurs, le ministre de la Justice a insisté sur l'importance de prendre en charge les erreurs administratives contenues dans les différents documents de l'état civil, soulignant qu'il est inadmissible que la Cour de Constantine enregistre un total de 10.000 erreurs administratives en une seule année.

Ces erreurs compliquent la tâche au citoyen qui se perd entre la Justice et l'administration, a poursuivi le ministre qui a donné des instructions au procureurs de la République sur l'impératif de prendre en charge ces problèmes en lançant des inspections au niveau des services de l'état civil. Pour rappel, le ministre a procédé à l'inauguration du nouveau siège de la Cour de Constantine qui se trouve à proximité de la route Ain Bey et du centre régional des archives judiciaires se trouvant à la circonscription administrative d'Ali Mendjeli.