Le CR Belouizdad a réalisé mercredi une bonne opération en allant tenir en échec l'Olympique Médéa (0-0), alors que le MC Alger continue de sombrer, en s'inclinant à Béchar face à la JS Saoura (1-0), à l'occasion de la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football.

Le Chabab, grâce notamment aux arrêts décisifs de son gardien de but Gaya Merbah, est non seulement parvenu à préserver sa série d'invincibilité, toutes compétitions confondues, mais a aussi réduit l'écart à quatre points avec le leader ES Sétif.

Le CRB, avec un match en moins à disputer à domicile face au CS Constantine, aura une belle occasion de se hisser à la deuxième place en cas de victoire, pour la première fois depuis le début de la saison.

De son côté, l'Olympique Médéa a raté l'opportunité de revenir à un point du leader, mais enchaîne toutefois un huitième match sans défaite, dont six victoires.

Au stade du 20-Août-1955 de Béchar, la JS Saoura, dont le président Mohamed Zerouati est revenu aux commandes cette semaine, est rapidement entrée dans le vif du sujet en ouvrant la marque dès la 4e minute de jeu par l'entremise du revenant Messaoudi.

En seconde période, le "Doyen", amoindri par l'absence de plusieurs joueurs, a essayé de revenir dans la partie, mais la défense de la JSS a bien veillé au grain. Il s'agit de la deuxième défaite de la saison pour le MCA après celle concédée à Tlemcen (1-0).

Rien ne va plus pour le club algérois qui aligne un quatrième match sans victoire, à moins d'une semaine du derby de la capitale face à l'USM Alger, dimanche prochain au stade Omar-Hamadi (17h00).

La JSS a confirmé elle sa suprématie à domicile depuis le début de l'exercice. Les coéquipiers du capitaine Sid-Ali Yahia-Chérif n'ont trébuché qu'une seule fois à la maison, face à l'USMA (2-2) lors de la 2e journée.

La compétition reprendra samedi et dimanche prochains avec le déroulement de la 12e journée.