Le Conseiller du Président de la République chargé des zones d’ombre, Brahim Merad, a affirmé, mardi soir depuis Relizane, que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suivait quotidiennement le dossier des zones d’ombre.

S'exprimant lors d'une visite à la localité dite "Slatna", une zone d'ombre sise dans la commune de Merdja Sidi Abed, M. Merad a assuré, au 1er jour de sa visite de travail dans la wilaya, que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suivait quotidiennement le dossier des zones d’ombre dans le pays et qu'il attachait du prix à l’amélioration de la situation de leurs habitants.

Le dossier de prise en charge des zones d’ombre "jouit d’un grand intérêt et revêt un caractère prioritaire auprès du Président de la République, d’autant qu’il est l’un de ses engagements les plus importants", a rappelé M. Merad.

"Le Président de la République a braqué les projecteurs sur les zones d’ombre et sur le monde rural, en vue de changer la situation des résidents de ces zones et les prendre en charge dans l’objectif de les faire bénéficier d’une vie digne ", a-t-il souligné. M. Merad a assuré de "l’existence d’une forte volonté politique de l’Etat de prendre en charge les zones d’ombre et d’y améliorer les conditions de vie".

A ce titre, il a fait état du recensement des besoins de ces régions, à l’effet de leur prise en charge, ainsi que de l’inscription de programmes de développement, en fonction des besoins de chaque région. Lors du 1er jour de sa visite dans la wilaya de Relizane, M. Merad a inspecté plusieurs zones d’ombre, à l’instar d’Ain el Hamra dans la commune d’El Guettar, Zhairia dans la commune de Hamri et de Soualmia dans la commune de Yellel.

Le Conseiller au Président de la République, inspectera mercredi, d’autres zones, à savoir, Tida dans la commune d’Ain Tarek, Ouled Mustapha et Ouled Haddou dans la commune de Souk El Had, Si Taja dans la commune de Oued Essalem et d’autres zones.