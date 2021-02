Des députés hors groupe ont présenté une initiative en vue de rassembler des signatures pour retirer la confiance au président du Parlement, Rached Ghannouchi", a déclaré mercredi le député de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mongi Rahoui, cité par l'agence TAP.

Mongi Raouhi a précisé que les "différentes blocs parlementaires ont été contactés, à l'exception de ceux d'Ennahdha et d'al-Karama".

Il a indiqué que le président de l'ARP est "le premier responsable de la dégradation de la situation dans le pays en général, et au sein du parlement, en particulier".

Il a imputé la responsabilité de "la mauvaise gestion du parlement" au président de l'ARP, fustigeant sa "passivité face à la violence et au chaos" au sein de l'hémicycle. Rached Ghannouchi, a-t-il dit, "se sert du parlement pour faire imposer ses propres agendas politiques".

Le règlement intérieur de l'ARP exige de rassembler 73 signatures au moins pour pouvoir déposer une motion de censure.

Une fois, le nombre de signature atteint, la motion de censure est examinée par le bureau de l'ARP avant de la soumettre à la plénière, a pr écisé la TAP.