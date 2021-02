Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Nasri a affirmé, mardi, l’entame des procédures de détermination des sites devant abriter les logements de type location-vente "AADL" en faveur des souscripteurs dont les recours ont été acceptés.

Invité d’une émission de la chaine I de la radio nationale, M. Nasri a souligné que tous les souscripteurs au programme AADL-2 dont les dossiers ont été acceptés après recours seront pris en charge dès la finalisation de toutes les procédures relatives au lancement de nouveaux projets en leur faveur.

En plus de la détermination des sites, ces mesures concerneront également la formule financière, à travers la recherche d’une banque devant soutenir et accompagner ce programme supplémentaire. Une fois ces procédures finalisées, a poursuivi le ministre, l’Agence AADL ouvrira son site électronique pour permettre aux citoyens concernés de s’acquitter du montant de la première tranche, en attendant «la réalisation des projets inscrits au titre de ce nouveau programme dans un délai de 24 à 32 mois ».

«Il ne s’agit pas d’un programme AADL-3 mais d’un programme supplémentaire destiné aux souscripteurs, dont les dossiers ont été acceptés par la commission spécialisée après recours», a précisé le ministre.

Revenant au bilan du secteur de l’Habitat pour l’année 2020, M. Nasri a estimé que le bilan «est acceptable», en tenant compte des conditions vécues par le pays à l’instar des autres pays du monde, en raison des retombées de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus sur plusieurs secteurs, y compris le bâtiment, saluant la décision de l’Etat de poursuivre, voire d’accélérer le rythme de réalisation des différents projets en dépit de la conjoncture difficile».

M. Nasri a fait état de la livraison de plus de 200.000 logements de différentes formules jusqu’au 31 décembre dernier, et le lancement des travaux de réalisation de 145.000 logements. Quant au programme "AADL2", qui comprend 560.000 unités au niveau national, le ministre a indiqué que la plus grande partie du programme avait été lancée, ajoutant que plus de 235.000 unités ont été achevées et près de 200.000 unités distribués, tandis qu’environ 300.000 unités étaient en cours de réalisation.

Concernant le vœu de certains souscripteurs du programme « AADL-1 », de devenir propriétaires de leur logement, M. Nasri a expliqué que l'age nce a achevé les démarches administratives relatives à l'appropriation du foncier, afin qu'elle puisse ensuite, par l'intermédiaire des notaires, préparer les contrats personnels pour tout citoyen souhaitant devenir propriétaire de son logement.

Il a souligné par ailleurs que « l’agence créera une nouvelle plateforme numérique pour l’acquisition des appartements, et l’opération se poursuivra pour inclure les nouveaux programmes lancés depuis 2013».

Quant au programme du Logement Promotionnel Aidé (LPA), le ministre a expliqué que ce programme, qui compte 130.000 logements au niveau national, sera soutenu cette année par un programme supplémentaire, soulignant par ailleurs la mise à disposition de nouvelles formules de financement compatibles avec la Charia (loi) musulmane.

Concernant le fichier national de logement, le ministre a estimé que le parachèvement de l’opération de la numérisation de tous les dossiers au niveau de la Direction générale du domaine national, permettra d'augmenter l'efficacité du processus de suivi afin de parvenir à une plus grande équité et transparence dans la distribution des logements de différentes formules publiques.