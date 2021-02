SpaceX envisage le lancement de sa première mission de tourisme spatial pour le quatrième trimestre 2021, a annoncé dans un communiqué lundi l'entreprise aérospatiale américaine du fantasque milliardaire Elon Musk. La mission, nommée Inspiration4, se fera grâce à la fusée réutilisable Falcon 9 de SpaceX, lancée depuis le centre spatial Kennedy de Floride. Elle comportera à son bord Jared Isaacman, fondateur et patron de l'entreprise Shift4 Payments, premier touriste spatial du groupe. Jared Isaacman fera don des trois sièges à ses côtés à bord de la capsule Dragon, à "des individus issus du grand public, dont l'identité sera annoncée dans les semaines à venir", précise le communiqué.

Un site internet a été créé, à l'adresse Inspiration4.com, afin que les gens puissent postuler à l'une de ces places. Deux catégories de sièges sont possibles: le siège de la "générosité" peut s'obtenir avec un don à la fondation St Jude, qui travaille sur les maladies infantiles, tandis que le siège de la "prospérité" peut s'obtenir en partageant son histoire d'entrepreneuriat.

Le concours est ouvert aux habitants des E tats-Unis de plus de 18 ans. Les quatre individus, avec Jared Isaacman, "recevront un entraînement d'astronaute commercial donné par SpaceX". Selon la compagnie, la mission durera plusieurs jours, et les touristes spatiaux effectueront une orbite autour de la Terre toutes les 90 minutes. Après la mission, la capsule fera son entrée dans l'atmosphère pour un amerrissage au large des côtes de la Floride.