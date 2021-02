L'équipe nationale d'Algérie de football des moins de 17 ans (U17), effectuera un stage du 5 au 13 février au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en vue de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 prévue au Maroc du 13 au 31 mars, a appris l'APS mardi auprès du sélectionneur Mohamed Lacete.

" Après quelques jours de repos, au terme du tournoi l'Union nord-africaine (UNAF), nous allons reprendre du service avec un stage prévu du 5 au 13 février à Sidi Moussa, réservé aux joueurs locaux.

Les éléments évoluant à l’étranger vont continuer à travailler avec leurs clubs respectifs, d'autant que la compétition a déjà repris en Europe", a indiqué à l'APS le coach des U17.

La sélection algérienne des U17, a validé son billet pour la phase finale de la CAN2021, en terminant en tête du classement du tournoi de l’UNAF, disputé à Alger du 18 au 24 janvier.

Les Verts se sont imposés face à la Libye (3-2), avant de faire match nul lors du second et dernier match contre la Tunisie (1-1).

La dernière participation de l'Algérie à la CAN des U17 remont e à 2009, lors de l'édition disputée à domicile, qui avait vu les joueurs de l'ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1).

"Concernant notre programme de préparation en vue du rendez-vous continental, nous allons disputer au minimum trois matchs amicaux internationaux, ici en Algérie et éventuellement à l’étranger, selon la disponibilité des sparring-partners", a-t-il ajouté.

Mohamed Lacete, désigné à la tête des U17 en décembre 2019, n'a pas écarté l’idée de renforcer l'équipe nationale par des " joueurs capables de donner le plus " en vue de la CAN-2021.

"L'un des axes principaux est de renforcer l'équipe sur le plan technique, par des éléments évoluant en Algérie ou à l’étranger.

Si on déniche des joueurs capables de donner le plus, on n'hésitera pas un instant pour les convoquer. Il y'aura probablement des changements par rapport à l’effectif retenu pour le tournoi de l’UNAF ".

Enfin, Mohamed Lacete a indiqué que la préparation pourrait s’avérer "insuffisante, à l'instar d’ailleurs des autres équipes, mais on fera tout pour se préparer en conséquence et être prêts pour cette CAN ", a-t-il conclu.

Outre l'Algérie et le Maroc (pays hôte), six autres nations ont validé leur billet pour le CAN-2021 : le Nigeria, la Côte d’Ivoire, la Tanzanie, l’Ouganda, l’Afrique du Sud, et la Zambie, en attendant de connaître les quatre derniers qualifiés, à l'issue des qualifications zonales.