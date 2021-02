Seul candidat au poste de président, Barbari a été réélu ainsi que sa liste composant le bureau fédéral (8 membres et 4 suppléants), par les 35 membres à voix délibératives sur les 40 présents à l'AG, en présence du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, Sid- Ahmed Amroune.

Président de l'instance fédérale depuis avril 2019 après la démission de l'ex-patron Mabrouk Kerboua, Barbari a réaffirmé sa "détermination à aller de l'avant dans le seul but de redonner au cyclisme la place qui lui sied et achever le programme déjà entamé lors du précédent mandat olympique". "Notre programme repose sur une priorité absolue envers les ligues, leurs conditions de travail en termes de financement dans l'objectif de promouvoir de nouveaux jeunes talents, et l'amélioration des performances", a déclaré Barbari à l'issue de sa réélection à la tête de la FAC.

Pour le prési dent de l'instance, un travail de grande envergure attend le nouveau bureau fédéral afin de hisser la discipline à un niveau supérieur, à travers la mise en place d'une véritable stratégie de développement du cyclisme. Pour ce qui est du Tour d'Algérie cycliste, Barbari a réaffirmé la position de la nouvelle instance fédérale de "perpétuer ce rendez-vous sportif qui appartient à tous les Algériens". "La FAC se chargera exclusivement d'organiser le Tour d'Algérie prévu du 5 au 11 juin 2021, selon les dates arrêtées en concertation avec l'Union cycliste internationale (UCI)", a dit Barbari, soulignant que le programme national de compétitions "contient une quarantaine de Tours régionaux et une dizaine de courses de VTT ainsi que la Coupe d'Algérie féminine et masculine". "Les autres Tours internationaux seront organisés par les ligues conformément au cahier des charges de l'UCI et la FAC assurera le suivi administratif", a-t-il conclu.