Les souscripteurs du programme AADL 2, du site Ouled Fayet 1488 logements 27 et 28, sollicitent les autorités concernées en vue d’intervenir au plus vite pour la livraison de leurs logements qui devaient être livrés fin 2019. Prêts à 100% depuis juin 2019, ces logements n’ont pas été livrés en raison du retard flagrant des travaux des VRD et d’un manque de coordination entre les différents services intervenants comme le Bureau d’étude, Sonelgaz, AADL, et l’entrepreneur. D’un autre côté, les souscripteurs réclament le déblocage de la 4ème tranche à la date de fin février 2021, date maximale pour la livraison de ces logements en considérant que les travaux de VRD seront bientôt achevés et que les souscripteurs font partie des premiers mille inscrits au programme AADL 2013. Alors que le site 1488 logements 27 et 28 Ouled Fayet plateau sud avait connu un grand dénouement dans les travaux des VRD, il a été constaté ces derniers temps par l’ensemble des souscripteurs un ralentissement dans les travaux en raison de l’absence de plus de 20 jours de l’entreprise de Sonelgaz pour le branchement basse tension.

Malgré les retards accumulés, les souscripteurs, ont bon espoir que le projet sera finalisé et livré dans les 45 jours, pour peu que l’AADL, par sa volonté et son intention de distribution de ces logements, lève les obstacles et fasse avancer les choses. D’ici là, les souscripteurs restent fermes sur leurs demande d’accélérer les travaux de raccordement de l’électricité, de débloquer la 4ème tranche avec une prise de rendez-vous chez le notaire dans les brefs délais, et enfin de voir fixée une date officielle de livraison des logements.

S. Ch.