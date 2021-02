Sept (7) personnes sont mortes et 22 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus dans six (06) wilayas hier dimanche, a indiqué lundi un bilan des activités des unités de la Gendarmerie nationale (DN).

Ces accidents se sont produits dans les wilayas d'Alger, Médéa, Tipasa, Tamanrasset, Batna et Aïn Témouchent, selon la même source qui a indiqué que "l'accident de circulation le plus grave a été enregistré au niveau de la route nationale n 22 dans sa partie reliant les communes de Beni Saf et de l’Emir Abdelkader dans la zone nommée Sidi El Mehdi à Beni Saf (wilaya d'Aïn Témouchent), après qu'un taxi a percuté un arbre.

Cet accident a entraîné, selon le même bilan, «la mort du chauffeur de taxi et de deux (02) passagers, et la blessure de trois (03) autres ». A cet égard, les services de la GN de Beni Saf ont ouvert une enquête pour déterminer les principales causes de l'accident. Concernant le commerce illégal de substances psychotropes, les unités de la GN ont réussi, dimanche, lors d’opérations distinctes, à Alger, Skikda et Mascara, à saisir «422 comprimés psychotropes et arrêter quatre (04) individus», selon le même bilan qui indique que les unités de la GN ont réussi, suite à plusieurs opérations distinctes, à saisir «8.061 bouteilles de boissons alcoolisées, 190 quintaux de son, ainsi que quatre (04) moyens de transport. Huit (08) individus ont été arrêtés à travers quatre (04) wilayas du pays, à savoir : Béchar, Bouira, Tizi Ouzou et Bordj Bou Arreridj.

Quant à la lutte contre la migration clandestine, les unités de la GN ont arrêté, dimanche à Tlemcen, « deux étrangers (02), en plus d'un Algérien (01) qui a facilité leur résidence illégalement en Algérie », et arrêté également à Tlemcen «un organisateur de la migration clandestine par mer (un passeur), avec la saisie de 25 millions de centimes, 110 euros et 820 dirhams marocains".

En ce qui concerne la récupération des objets volés, les unités de la GN de Biskra ont réussi à "récupérer des objets volés, à savoir un téléphone portable et une caméra et arrêter trois (03) individus impliqués dans l'affaire", selon le même bilan.