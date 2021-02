Le Brésil a enregistré lundi 595 décès supplémentaires liés au COVID-19, pour un bilan total de 225.099, a déclaré mardi le ministère brésilien de la Santé.

Le total de cas dans ce pays de l'Amérique du Sud a atteint 9.229.322, avec 24.591 nouveaux cas signalés au cours des dernières 24 heures.

Sao Paulo, l'Etat du pays le plus peuplé et le plus touché par la pandémie, est en alerte rouge, 53.090 décès ayant été recensés sur un total de 1.779.722 infections.

Cependant, les autorités ont annoncé lundi que le taux de transmission a reculé, ce qui pourrait aboutir à un éventuel assouplissement des restrictions. "Pendant la troisième semaine de janvier, nous avons eu plus de 6.800 patients en soins intensifs et aujourd'hui, nous en avons 5.800. Il y a environ 1.000 lits occupés de moins, grâce à quoi nous avons réussi à stabiliser le nombre de malades et de décès", a déclaré Jean Gorinchteyn, le secrétaire à la Santé de Sao Paulo, lors d'une conférence de presse.

Jusqu'à présent, plus de deux millions de Brésiliens des groupes à risque élevé ont été vaccinés contre la COVID-19 depuis le début de la campagne de vaccination, a déclaré le ministère.