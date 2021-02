La campagne de vaccination contre la Covid-19 à Tizi-Ouzou a été lancée mardi, au niveau de l’Etablissement hospitalier spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque de Draa Ben Khedda, à l’Ouest de la wilaya, a-t-on constaté.

Cette campagne, qui entre dans le cadre du programme national de vaccination contre cette pandémie, s’étalera sur une période d’une année, au niveau de 84 centres réservés à cet effet, à travers la wilaya et touchera 80% de la population, a indiqué la coordinatrice locale du programme, Dr Linda Maatallah. Elle concernera, en premier lieu, le personnel médical "qui est au front de la lutte contre cette maladie, ensuite, les personnes âgées et atteintes de maladies chroniques et enfin elle sera généralisée à toute la population âgée de plus de 18 ans", a-t-elle soulignée, à l’occasion. La vaccination, a-t-elle expliqué, "se déroulera selon un protocole en deux phases.

Une première dose après examen médical approfondi et une seconde au bout de 21 jours".