Plus de deux cents élèves résidant dans la nouvelle ville "Abdelmoumene Ben Ali" de Tlemcen ont visité la grande exposition "Vie quotidienne des Amazighs", organisée par le Centre des arts et des expositions (CAREX) de Tlemcen à l’occasion de Yennayer, a-t-on appris lundi de son directeur.

Les élèves des écoles primaires, des collèges et du lycée de cette nouvelle ville ont, durant près d’un mois, visité l’exposition abrité par le grand pavillon du CAREX jusqu'à fin janvier, dans le but de sensibiliser et faire découvrir aux jeunes élèves la diversité et la richesse du patrimoine national, notamment à l'occasion des festivités de Yennayer, a indiqué Amine Boudefla. L’exposition, qui revêt un cachet pédagogique, a permis aux enfants de cette nouvelle ville de découvrir la vie quotidienne des Amazighs de la région Ouest du pays, partant des spécificités du tissage et du costume, des bijoux, de la poterie et de la vannerie jusqu’à l’architecture et toutes les autres facettes de la vie d’antan dans cette région.

Une autre partie de cette exposition a été consac rée particulièrement au festival d’Ayred de la région de Beni Snouss, auquel une exposition photographique montrant ses rites et ses costumes a été présentée au jeune public qui a été subjugué par la richesse patrimoniale de sa région.

Des vidéos et des tenues spécialement portées lors de ce festival ont également été présentées aux écoliers, a-t-on fait savoir.

Les élèves ont eu également droit à des ateliers de formation en art culinaire traditionnel, en tissage et en vannerie notamment .

L’exposition qui a été organisée en collaboration avec la direction de l’éducation de la wilaya de Tlemcen devra donner lieu, après les vacances scolaires, à un concours du meilleur récit et du meilleur compte rendu sur ce patrimoine et sur cette exposition.

Les meilleures œuvres seront récompensées lors d’une cérémonie, selon le même responsable.