Quelque 29.300 logements seront raccordés au réseau de fibres optiques durant l'année en cours dans la wilaya d'Oran, a-t-on appris lundi auprès de la direction de wilaya de la Poste et des Télécommunications. L'opération de raccordement des logements au réseau de fibres optiques, qui sera lancée prochainement et touchera plusieurs nouveaux pôles urbains dont celui d'Oued Tlelat, "Ahmed Zabana" de Misserghine et Belgaïd à Bir El-Djir, permettra de garantir un débit pouvant atteindre 100 mégas/seconde, a indiqué Meriem Seddiki à l'APS.

Entrant dans le cadre de la modernisation du secteur des télécoms dans la wilaya d'Oran, l'opération vise le raccordement de 8.000 logements au pôle urbain de Belgaïd (commune de Bir El-Djir), 5.000 logements au pôle urbain d'Oued Tlélat, 2.000 logements à Oran-est au niveau de la 3e voie d'évitement, ainsi que le nouveau pôle urbain "Ahmed Zabana" de Misserghine qui accueillera 40.000 logements, a-t-on détaillé. Mme Seddiki a, d'autre part, expliqué que depuis le lancement de cette technologie moderne, quelque 17.000 logements de la wilaya d'Oran ont été rac cordés au réseau, dont 4.060 au pôle urbain d'Oued Tlelat, 2.000 au pôle urbain de Belgaïd, 2.000 à haï El-Yasmine, 1.200 à haï Hasnaoui dans la commune de Bir El-Djir, 4.100 raccordements à la cité "Hayat Regency" (logements publics promotionnels) et 3.200 au profit des promoteurs immobiliers.