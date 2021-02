La localité de Tamlaket au nord de la commune de Brida bénéficie désormais des bienfaits de cette source énergétique, à la faveur d‘un réseau englobant 30 foyers pour un financement de plus de 35 millions DA, a-t-on fait savoir.

La localité de Madena, dans la commune d’Oued-Mzi a bénéficié elle d’un raccordement de 37 foyers au réseau de gaz, pour un coût de 37 millions DA, selon les données fournies par les services de la wilaya. S’inscrivant dans le cadre du programme du Président de la République visant à améliorer le cadre de vie du citoyen, ces projets ont été réalisés en un temps record n’ayant pas excédé les trois mois, a affirmé le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, qui a signalé que les conduites de gaz ont été acheminées sur une distance de plus de 25 km. Selon les services de la wilaya, le coup d’envoi a été donné aussi pour la réalisation d’un projet de route reliant la localité de Madena à la commune d’Oued-Mzi sur une distance de 29 km, en plus de l’approbation de la mise en place dans la localité en question d’un réseau de téléphonie mobile.