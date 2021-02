La Banque européenne d'investissement (BEI) a approuvé un soutien d'environ 39 millions d'euros en faveur du Burkina Faso pour doper la capacité de production de la centrale solaire Sonabel, la société nationale burkinabé d'électricité.

Initialement dotée d'une puissance de 37 MW, l'appui financier de la BEI permettra de booster la capacité de l'infrastructure à 50 MW, selon des médias ouest-africains.

Cette centrale vise à renforcer l'offre de production de la Sonabel, de fournir de l'énergie fiable, propre et à moindre coût à des milliers de burkinabé ainsi qu'à réduire les besoins d'importations électriques du pays.

Avec un taux national d'électrification d'environ 21%, le Burkina Faso importe près de 30 à 40% de son électricité de la Côte d'Ivoire.

En plus de soutenir la centrale solaire de Sonabel, le financement de la BEI sera également destiné à la lutte contre le changement climatique à Ouagadougou, notamment contre le phénomène des inondations.

En effet, selon la Banque européenne, les récentes inondations dans la capitale ont détruit environ 24.000 maisons et endommagé 150.0 00 propriétés. Le nouvel investissement de la BEI permettra donc de construire un canal d'évacuation des eaux de 5 km et d'améliorer la protection contre les inondations dans le district de la localité de Tanghin à Ouagadougou.