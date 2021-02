Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, lundi, une réunion présidée par Slimane Chenine, président de l'assemblée, lors de laquelle il s'est dit satisfait de l'entame de l'opération de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué un communiqué de la chambre basse du parlement.

Dans ce cadre, M. Chenine a salué "l'engagement honoré par le gouvernement quant aux délais fixés par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, appelant à poursuivre cette campagne pour atteindre l'immunité collective et mettre fin aux répercussions de la pandémie, sur tous les plans".

Le bureau de l'Assemblée a salué les efforts des commissions de l'APN dans l'accomplissement de leurs missions, ainsi que les efforts des députés consentis au niveau de leurs wilayas, à travers l'écoute des préoccupations des citoyens et la coopération avec les autorités locales.

Dans ce cadre, M. Chenine a insisté sur "l'impérative conjugaison des efforts pour appréhender de manière positive les défis sociaux", soulignant la participation de l'assemblée à "toute démarche à même d'alléger les souffrances du citoyen, en cette conjoncture mondiale difficile".

Le Bureau a examiné "les mesures relatives à l'élaboration du règlement intérieur de l'APN, à la lumière des nouvelles dispositions de la Constitution, et décidé de "charger la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés d'élaborer un projet, en recommandant la nécessité de poursuivre la concertation et de prendre en compte les orientations générales des membres du comité de coordination à l'assemblée".

Le bureau s'est enquis du rapport de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés sur la validation de la qualité de membre de deux nouveaux députés ainsi qu'un autre rapport de cette commission concernant la déclaration d'un nouveau membre sur les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire.

Le bureau a également examiné des demandes et requêtes présentées par les commissions de l'assemblée pour effectuer "des visites sur le terrain dans plusieurs wilayas" et autres présentées par des commissions et des groupes parlementaires pour organiser "des journées parlementaires et des journées d'études", ajoute-t-on de même source.