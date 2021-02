L'Algérie pourrait constituer un "véritable hub" pour les technologies de design industriel et un centre de développement technique ont souligné lundi des spécialistes du domaine appelant les entreprises à intégrer le métier de designers dans le process de production.

Intervenant lors d'un webinar portant sur le thème "Design Produit : Chainon manquant du développent industriel en Algérie", des experts et des présidents d'organisation professionnelles ont mis en avant l'apport de l'approche design dans le développement de l'industrie algérienne considérée comme démarche "fondamentale" pour l'avenir de l'industrie et l'adaptation de l'entreprise aux attentes des consommateurs.

Dans ce contexte, le président du World Trade Center Algiers, Ahmed Tibaoui, a estimé que l'Algérie pourrait devenir un hub pour les technologies de design et un centre de développement technologique notamment à travers des projets de co-localisation de cabinets européens.

"Dans le cadre du processus de diversification de notre économie, le développement du métier du designer doit également démarrer sous formes diverses", a plaidé M. Tibaoui citant notamment le soutien à la formation dans le cadre de projets de partenariat avec des grandes écoles européennes pour préparer l'environnement au développement design industriel.

M. Tibaoui a proposé également l'ouverture de cabinets internationaux de design en Algérie d'autant plus, a-t-il relevé, que les coûts de ces services sont moins élevés, et ce, pour préparer l'industrie nationale à mieux se développer et à mieux s'adapter à la demande des consommateurs.

"Grâce aux accords de libres échanges signés avec les pays africains et arabes, l'Algérie pourrait devenir un acteur industriel important dans la région et tirer profit de sa proximité avec le continent européen et du monde arabe", a fait remarquer le président du World Trade Center Algiers.

Mettant en avant l'importance du design industriel dans une société consommatrice et la nécessite de l'adaptation des produits à la demande des consommateurs, devenus de "plus en plus exigeants", M. Tibaoui a affirmé que "les entreprises qui ne s'adaptent pas à cette demande risquent de disparaitre".

Dans le même ordre d'idées, le président du Conseil national de la PME, Adel Bensaci a évoqué l'existence de potentialités et de capacités notamment chez les jeunes algériens qui peuvent se perfectionner et se spécialiser dans les métiers du design pour contribuer au développement de l'industrie nationale.

"Nous avons des capacités de design, mais qui sont souvent intégrées à des grands ensembles industriels notamment dans l'industrie des technologies de l'hydraulique et du gaz, ainsi que dans les industries électroniques et électroménagers", a rappelé M. Bensaci.

Appelant à la spécialisation et au perfectionnement des métiers du design industriel, le président du CNC PME s'est félicité de l'engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en faveur des start-up et des projets innovants ainsi que de son appel à libérer des initiatives et d'accorder des faciliter pour les exportations de services. "Il faut créer des synergies et un environnement propice pour cela.

Au sein du CNC PME, nous sommes prêts à accompagner les jeunes qui sont à la recherche de partenaires souhaitant s'implanter en Algérie dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant", a-t-il fait savoir.

De son côté, le directeur stratégie entreprises à l'Ecole de Design de Nantes Atlantique, Jean Luc Barassard, a souligné que la formation demeurait "indispensable" pour soutenir les efforts entrepris actuellement afin de relancer le secteur industriel.

"Durant 25 ans d'accompagnement des entreprises p our bien diffuser cette culture, nous avons constaté que les entreprises qui réussissent et qui créent de la valeur sont celles qui ont intégré le métier design et conception produit", a soutenu M. Barassard, tout en faisant remarquer que la protection intellectuelle des designers contre la contrefaçon devait être aussi garantie par des textes juridiques contraignants.

A l'occasion de ce webinar, des communications sur la création et l'organisation de l'activité de design produit au sein des entreprises ont été présentées par les représentants de deux agences spécialisées qui ont insisté sur l'intégration de l'approche design dans le cadre d'un projet fédérateur où toutes les composantes de l'entreprise (services technique, commercial et marketing) seront associées et impliquées pour réussir la conception des produits.

Ils ont également souligné l'importance de maturer les études et les recherches avant de lancer le processus de production de série de façon industrielle.