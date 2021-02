Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a présidé dimanche une réunion de coordination tenue par visioconférence avec les walis pour l’examen de nombre de questions de l'heure, indique un communiqué du ministère.

A l'entame de la réunion, il a été question du «suivi du lancement de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus en concomitance avec sa généralisation à toutes les wilayas du pays", précise le communiqué ajoutant que le ministre a appelé les walis à la "nécessité" d'accompagner les services de santé publique pour faire aboutir cette campagne en leur assurant "tous les moyens logistiques à même de faciliter le déroulement de l’opération et la réalisation des objectifs dans le respect des gestes barrières".

Evoquant le suivi et l’application e du programme de développement des zones d’ombre, le ministre s’est enquis de l’état d'avancement de la mise en œuvre des opérations programmées à travers tout le territoire national, ajoute la même source qui affirme que cette rencontre a été l'occasion de «mettre l’accent sur le caractère prioritaire de ce dossier et la nécessité d'une approche de proximité et d’action de terrain dans la prise en charge des préoccupations des habitants".

Le ministre a appelé les walis à ne ménager aucun effort pour faciliter la vie aux citoyens notamment dans les régions montagneuses et enclavées et assurer des solutions efficaces répondant à leurs besoins en matière de développement ».

Il a également a mis l’accent sur l’impératif d’"accorder un intérêt particulier aux conditions de scolarisation des élèves", exhortant les walis à "en assurer le suivi notamment en ce qui concerne le transport, le chauffage et la restauration". S’agissant de la prise en charge des demandes d’actes d’urbanisme, M. Beldjoud a donné des instructions pour «le parachèvement immédiat de l’examen des dossiers en instance selon les conditions et les délais légaux ».

La réunion a également permis d'évoquer les préparatifs relatifs au mois de Ramadhan, à l'instar de la remise de l’Allocation forfaitaire de solidarité (AFS), l’approvisionnement ordinaire en produits de large consommation et la lutte contre toute forme de spéculation, outre la prise de mesures devant préserver la santé et la sécurité publiques en ce mois sacré.