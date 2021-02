Une vingtaine (20) de wilayas, les plus impactées par l'épidémie de la Covid-19, s'apprêtent à recevoir, lundi, leurs lots respectifs du vaccin russe, Spoutnik V, soit les 50.000 doses réceptionnées vendredi par l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA).

" Ce sont 20 wilayas, de toutes les régions du pays, qui sont concernées par la répartition du vaccin Spountik V, laquelle a été entamée samedi par celle de Blida, et ce, conformément au dispatching arrêté par le ministère de la Santé. Nous devons terminer, aujourd'hui, cette opération", a déclaré à l'APS, la directrice des Apprivoisements à l'IPA, Zoulikha Smai Benkedadra.

Elle a précisé que les lots destinés aux collectivités locales ont été fixés "proportionnellement au nombre de leurs populations respectives et aux cas de contaminations au virus qu'elles ont enregistrés , sachant que des représentants des wilayas concernées prennent part à l'opération d'acheminement, depuis l'IPA, des convois qui leur sont destinés et ce, sous une escorte renforcée de la Gendarmerie nationale.

La représentante de l'I PA a ajouté que parmi les wilayas récipiendaires du vaccin russe, figurent Alger, Tizi-Ouzou, Tipaza, Sétif, Oran, Jijel, Tlemcen, Batna, Mostaganem ainsi que Ouargla et Biskra, sachant que le transport des vaccins se fera par route et par voie aérienne, pour les destinations les plus éloignées. Abordant les aspects logistique et organisationnel de l'opération, Mme Smai a assuré que l'IPA "s'est préparé, depuis des mois, pour la réception et la distribution de tous types de vaccins, quelques que soient leurs modes de conservation ainsi que la quantité à manipuler, soit de 2 à 8 degrés ou de - 20 à -70 degrés".

La même responsable a tenu, enfin, à souligner "la contribution" de plusieurs départements ministériels pour la réussite de l'ensemble du processus d'acquisition, de stockage et de distribution des vaccins anti-Coronavirus importés par l'Algérie.