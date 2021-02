"Après un arrêt de quelques mois, en raison de la pandémie de Covid-19 et le lancement d’un deuxième avis d’appel d’offres portant réalisation du second oeuvre (parachèvement et HVAC) du Centre technique régional de football de Tlemcen, les travaux ont repris il y a quelques semaines avec un rythme très soutenu", a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué.

L’entreprise réalisatrice a mis "tous les moyens et a renforcé le nombre de personnels intervenants pour mener à bien lesdits travaux", précise la même source.

"Ce Centre est la première structure du genre de la FAF qui sera dédiée à la formation de base et permettra en même temps le regroupement des différentes sélections nationales, voire même les clubs algériens pour préparer leurs échéances internationales", explique la FAF. Ces projets d’Académi es, approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale de la FAF en 2018, sont appuyés par les pouvoirs publics et bénéficient de l’apport technique et financier de la Fédération internationale (Fifa). L’annonce de la reprise des travaux au niveau du centre de formation de Tlemcen intervient à la veille de l’inauguration officielle de l’Académie de Sidi Bel-Abbès, prévue lundi, en présence des autorités locales, du président de la FAF Kheireddine Zetchi et des membres du Bureau fédéral.