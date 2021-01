Dix-huit jeunes cyclistes relevant de la catégorie des cadets et représentant six clubs de l'est algérien, ont subi des tests d'évalution samedi à El-Kantara, dans la wilaya de Biskra, a indiqué dimanche la Direction des jeunes talents sportifs, relevant de la Fédération algérienne de la discipline (DJTS/FAC).

Les cyclistes en question sont issus des clubs de l'IRB El Kantara (Biskra), le COC Béjaïa, l'IRB El-Hadjar (Annaba), l'ES El Gouzi (Constantine), le CV Benbadis (Constantine) et le CC Didouche-Mourad (Constantine). "Les tests d'évaluation ont porté sur l'anthropométrique, la vélocité, la vitesse sur 60m (puissance maximale anaérobie alactique), l'endurance de vitesse sur 200m (capacité anaérobie alactique) et l'endurance sur 4.000m (puissance maximale aérobie)", a-t-on détaillé de même source.

Ces tests ont été supervisés par le DJTS de la FAC, Samir Allam, ainsi que par Hamza Amatousse (conseiller en sport), Saïd Abdaïm (président de ligue) et Abdeslam Dahmane (étudiant à l'ISTS).