La même source a assuré que les travaux engagés dans cette infrastructure, baptisée il y a plus d’une année du nom du regretté Habib-Khelil, avancent très bien et leur taux est estimé à près de 85%".

Cette opération de rénovation de cet équipement, construit en 1934, touche plusieurs unités du complexe, à l’image du court central qui a été doté de tribunes d’une capacité d’accueil de 500 places, ainsi que le réaménagement des 11 courts dont il dispose.

Le maitre d’ouvrage de ces chantiers, à savoir la DJS, a tenu aussi à réserver un accès, un espace et des sanitaires aux personnes aux besoins spécifiques. Quatre des onze courts seront également dotés de grands tableaux d’affichage, fait-on encore savoir.

L’entreprise charg ée des travaux, sous la supervision de spécialistes du tennis à Oran, a soigneusement refait les terrains en procédant aux étapes nécessaires pour arriver à des terrains stabilisés et perméables, selon les normes internationales, assure-t-on de même source, tout en se réjouissant du fait que malgré la pandémie de Covid-19, les travaux se sont poursuivis sans relâche. Dans le même contexte, un nouveau réseau d’éclairage et des luminaires, d’une puissance importante, sont déjà placés, a-t-on poursuivi, annonçant au passage que l’équipement, qui n’a pas été réhabilité depuis plusieurs décennies, sera également doté d’un grand parking, d’une salle réservée à la vidéosurveillance, une salle des conférences, un salon VIP, des vestiaires refaits à neuf et une aire pour les familles.

Les organisateurs des JM ont prévu, en outre, l’aménagement, sous la tribune N 2 du court central, d’une salle dédiée au contrôle antidopage qui sera utilisée lors des compétitions de tennis de la 19e édition du rendez-vous méditerranéen.

La rénovation du complexe de tennis de Haï Es-salam est accueillie avec un grand soulagement par les tennismans de la région confrontés depuis plusieurs années à un manque sensible en matière d’outil de travail, non sans se répercuter sur le développement de cette discipline à Oran, sel on les spécialistes. Le complexe en question fait partie de huit infrastructures sportives concernées par les JM qui connaissent actuellement des travaux de mise à niveau en prévision de la grande manifestation sportive méditerranéenne, rappelle-t-on.