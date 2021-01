Au moins six personnes, parmi lesquelles trois enfants, ont été tuées samedi en Syrie dans un attentat à Afrine, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Des explosifs dissimulés dans un véhicule ont fait samedi au moins six morts à Afrine, tuant trois enfants, deux autres civils et une sixième personne non identifiée, a précisé l'OSDH. Le bilan pourrait encore s'alourdir, a prévenu Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH, indiquant que 29 personnes avaient aussi été blessées dans l'attentat, certaines gravement. Six personnes ont été tuées début janvier par l'explosion de deux voitures piégées dans deux régions sous contrôle turc dans le nord-est de la Syrie. Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie s'est complexifiée au fil des ans avec l'implication de puissances étrangères et l'apparition de groupes terroristes. Elle a fait plus de 387.000 morts et jeté sur la route de l'exil des millions de personnes.