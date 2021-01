Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a annoncé, samedi à Relizane, l'augmentation des capacités de traitement des eaux usées à 2 mds m3 par année horizon 2030.

Lors d'une déclaration à la presse en marge d'une visite d'inspection à la wilaya de Relizane, M. Berraki a précisé que son département avait élaboré une stratégie nationale pour l'augmentation de la quantité d'eaux usées traitées à 2 mds m3/ année horizon 2030 dans l'objectif d'exploiter ces eaux dans les secteurs de l'Agriculture et de l'Industrie.

A cette occasion, le ministre des Ressources en eau a fait état de 200 stations de traitement des eaux usées réalisées à l'échelle nationale d'une capacité de production annuelle dépassant les 480 millions m3. Evoquant le manque enregistré en eau potable dans les communes da la région d'Eddahra (Relizane) à l'image de Mediouna, Mazouna, Sidi Mhamed Ben Ali et Guettar, le premier responsable du secteur a expliqué que ce constat était du à la baisse du niveau de Oued Kramis (Mostaganem) approvisionnant cette région.

La région a bénéficié dernièrement de projets d e forage de puits pour résoudre le problème avant la prochaine saison estivale, a-t-il encore fait savoir. A cette occasion, le ministre a supervisé la mise en service de la conduite de transfert de l'eau de mer dessalée vers la commune de Sidi M'hamed Ben Aouda qui recense 7580 habitations ainsi que l'inauguration de deux châteaux d'eau d'une capacité de 10.000 litres chacun à Douar Barkat de la même commune. Durant la même journée, M. Berraki a inauguré deux stations d'épuration des eaux usées à Oued Rhiou et Relizane, donné le coup d'envoi pour la réalisation d'un puits artésien à la commune de Ouarizane et une campagne de reboisement à la station d'épuration des eaux à Relizane. Il a également présidé le lancement d'une campagne de nettoyage des oueds et des points noirs au chef lieu de la wilaya.

Le ministre a inspecté le projet d'approvisionnement de la zone industrielle de Sidi Khettab en eau depuis la station de traitement des eaux de Oued Elkhir (Mostaganem). Une enveloppe de 1.6 mds DA a été allouée à ce projet dont les travaux ont atteint 45%.