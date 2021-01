Critiquée pour la lenteur des vaccinations, l'UE impose à partir de samedi des garde-fous aux exportations de vaccins anti-Covid pour garder le contrôle des doses qui lui sont destinées, un dispositif dénoncé par l'OMS.

La Commission européenne a adopté vendredi une réglementation soumettant les vaccins à "une autorisation d'exportation" délivrée par les Etats.

Elle doit entrer en vigueur après publication samedi au journal officiel de l'Union. L'objectif du mécanisme, mis en place pour six semaines, est "d'avoir des informations exactes sur la production de vaccins et (savoir) où les entreprises veulent les envoyer", a expliqué le commissaire au Commerce Valdis Dombrovskis.

Ce sont les Etats membres qui exerceront ce contrôle et délivreront les autorisations à l'export, sur la base des "recommandations" émises par la Commission, après un échange entre les douanes nationales et Bruxelles.

Surtout, le dispositif prévoit d'obtenir des informations sur les exportations de vaccins, leurs destinations et les volumes acheminés, "pour une période couvrant les trois mois précédant l'entrée en vigueur", ce qui "permettra d'éclairer les mouvements des dernières semaines", fait valoir M. Dombrovskis.

Même si à la Commission, on se défend de viser une entreprise en particulier, le mécanisme est introduit sur fond de vif différend entre l'UE et le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca, qui a annoncé réduire de trois-quarts ses livraisons de vaccins aux Vingt-Sept en raison d'un problème de "rendement" sur une usine en Belgique.