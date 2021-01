La première opération de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19) a été lancée samedi, à partir de la wilaya de Blida, sous la supervision du ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre la Covid-19, supervisée par le ministre de la Santé, accompagné par le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Bahmed, et par le ministre délégué chargé de la réforme hospitalière, Smail Mesbah, a été donné à partir de la polyclinique de la cité "El Mouz". Le directeur de la santé de la wilaya de Blida a été le premier à se faire vacciner, inaugurant ainsi la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus, qui va cibler dans sa première phase les personnes âgées et les malades chroniques avant d’être généralisée aux autres franges de la population. L'Algérie a reçu hier vendredi au niveau de l’aéroport militaire de Boufarik, les premières doses du vaccin russe "SpoutniK 5". En prévision du lancement de cette campagne de vaccination qui sera supervisée par l’Institut P asteur, le ministère de la Santé a mis en place tous les moyens matériels et organisationnels à travers notamment la formation des staffs qui seront chargés de cette campagne à travers le territoire national.

Près de 8000 centre de vaccination au niveau des hôpitaux, des polycliniques et des établissement de santé de proximité, ayant une expérience en la matièreE ont été mobilisés pour la campagne de vaccination contre la Covid-19.