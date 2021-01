Cinq épreuves sont inscrites au menu du Challenge de Cross-country "Les Ruines Romaines", prévu samedi à Batna, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), coorganisatrice de l'évènement avec la Ligue d'athlétisme locale.

La compétition débutera à 11h00 par la course des dames de moins de 18 ans, et qui concourront sur une distance de 3,5 kilomètres.

Ce sera ensuite aux filles de moins de 20 ans de faire leur entrée en lice, vers 11h20, et qui concourront en même temps que les garçons de moins de 18 ans, sur une distance identique de 5 kilomètres.

Après cela, ce sera au tour des seniors (messieurs) d'entrer en lice, à travers l'épreuve du Cross-court, prévu à partir de 11h45, sur une distance de 4 kilomètres.

Pour ce qui est des seniors (messieurs) qui se sont inscrits dans le Cross-long, il entreront en compétition en toute fin de Challenge, puisqu'ils animeront la cinquième et dernière épreuve, prévue à partir de 12h30, sur une distance de 9 kilomètres. Une épreuve qui sera précédée du Cross des seniors (dames), qui concourront à partir de midi, en même temps que les U20 (garçons) et sur une distance identique de 7 kilomètres. Les organisateurs de ce Cross ont jeté leur dévolu sur le circuit "Hamla 2", pour abriter l'ensemble des épreuves inscrites au programme.

Le Cross des "Ruines Romaines" à Batna se déroulera en même temps que le Cross "Abdou Seghouani", prévu également samedi matin sur le terrain de golf de Dely-Brahim (Alger).