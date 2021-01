Le ministre des Travaux publics et ministre des Transports par intérim, Farouk Chiali, a procédé jeudi à Tissemsilt au lancement des essais sur la ligne ferroviaire reliant la wilaya de Tissemsilt à Boughezoul (wilaya de Médéa).

Dans un point de presse en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a indiqué avoir procédé au lancement des essais sur le projet du trafic ferroviaire de la ligne Tissemsilt-Boughezoul qui s’étend sur 139 kilomètres, soulignant que les essais ont été lancés précocement, soit avant la date fixée à début février prochain.

M. Chiali a mis en valeur la matérialisation d’un tel projet, réalisé par des sociétés, bureaux d’études et laboratoires algériens, soulignant que son département ministériel accorde une importance au projet de réalisation du dédoublement de la voie autoroutière Khemis Méliana (Aïn Defla)-Tissemsilt liant les deux wilayas, qui sera entamé, dans une première phase, sur l’axe de la voie d’évitement Khemisti-Layaoune.

Concernant le projet de réalisation de l’autoroute des Hauts plateaux, le ministre a indiqué que "les études inhérentes à ce proje t ne seront entamées que si les moyens financiers sont disponibles".

D'autre part, Farouk Chiali a annoncé le déblocage d’un montant de l’ordre de 400 millions DA en vue de permettre d'assurer la maintenance des routes nationales, des chemins de wilaya et communaux de la wilaya de Tissemsilt, auxquels il faut ajouter un montant de 1 milliard DA, programmé entre les ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics.

La visite d’inspection a permis au ministre de s’enquérir du projet de dédoublement de la RN 14 reliant les communes de Khemisti à Tissemsilt sur une distance de 9 km et d’inaugurer deux projets de confortement de chemins de wilaya (CW 15) dans la commune de Ouled Bessam sur une distance de 9 km et du CW 10 reliant les communes de Maassem et Sidi El Antri, sur une distance 18 km.

M. Chiali a procédé également à l’inauguration d’un tronçon de 14 km pour le renforcement du chemin de wilaya (CW 25) dans la commune de Sidi Slimane et s’est enquis des travaux du projet de réaménagement du chemin de wilaya (CW 5) reliant les communes de Sidi Slimane et Beni Chaïb sur 16 kilomètres.

Dans la commune de Tissemsilt, le ministre a inspecté la gare ferroviaire principale, une structure qui relève du projet de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul dont l’achèvement des travaux en réalisation est prévu durant la fin du premier trimestre de l’année en cours, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.