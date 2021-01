L’initiative nationale "L’arbre du chahid" sera lancée le 18 février prochain à l’occasion de la Journée nationale du chahid, a annoncé jeudi à Alger le secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebika.

Lors d’une conférence consacrée au 64e anniversaire de la grève historique des huit jours (28 janvier-4 février 1957), M. Rebika a indiqué que le ministère des Moudjahidine lancera l’initiative nationale "L'arbre du chahid", le 18 février prochain, à l’occasion de la Journée nationale du chahid, et ce, en coordination avec l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), la Direction générale des forêts (DGF) et des représentants de la société civile. Des arbres seront plantés, à cette occasion, à travers toutes les wilayas du pays, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les participants à la conférence ont livré leurs lectures et analyses respectives de la grève des huit jours. Ils ont été unanimes à dire que cette grève historique a démontré la "force d’organisation du Front de libération nationale (FLN)".

Dans sa communication intit ulée "La dimension populaire de la grève des huit jours", le Pr. Naït Kaci Lyes a affirmé que la grève décidée par les dirigeants du FLN a été unanimement suivie par les Algériens "malgré toutes les tentatives du colonisateur français pour faire capoter les efforts d'unification du peuple algérien".

La France coloniale "a répondu par la force pour réprimer toute velléité d’organisation interne des Algériens en doublant les effectifs des soldats mobilisés et en attisant le racisme chez les civils français envers les révolutionnaires", a-t-il expliqué.

De son côté, le Pr. Hocine Abdessettar, de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Bouzareah, a mis en avant la "nécessité d'étudier la dimension stratégique" de la Révolution algérienne à travers la Casbah d'Alger et durant la grève des 8 jours, qui a, a-t-il dit, triomphé de la puissance coloniale et réalisé une victoire aux plans diplomatique, populaire et moral.

La grève de huit jours a également réussi, selon lui, à diffuser le génie du 1er novembre parmi la base populaire qui a absorbé le message et s'est unie avec les dirigeants, avec conviction et foi".

M. Abdesattar a également indiqué que l'Algérie d'aujourd'hui "a besoin d'investir dans cette conscience populaire historique et de l'inculquer aux générations futures", notant dans le même contexte que la bataille d'Alger est un "exemple" à suivre en termes d'organisation de la résistance populaire, car, trois ans plus tard, a-t-il dit, les Algériens ont répété leur élan de militantisme lors des manifestations du 11 décembre 1961.

A cette occasion, un film documentaire sur le black-out médiatique exercé par le colonialisme français à travers la presse sur la grève de huit jours a été projeté, lequel met en exergue le rôle du journal El-Moudjahid dans la riposte aux mensonges de la presse française qui a tenté de minimiser l’importance de cette grève.

De leur côté, les deux moudjahidines, Said Guebli et Mahmoud Arbadji ont livré leurs témoignages sur le déroulement de la grève de huit jours.

A ce titre, le moudjahid Arbadji a indiqué que cette grève était la conclusion de la tenue du Congrès de la Soummam, soulignant que le peuple "a répondu présent" aux ordres du Front de Libération Nationale (FLN), dans un élan de solidarité entre le peuple, les commerçants et les travailleurs du port.

Il a aussi affirmé que les familles algériennes, qui sont restées chez elles pendant cette période, ont perdu beaucoup de leurs enfants, assassinés, enlevés ou torturés.

Pour sa part, le moudjahid Said Guebli, commerçant à l'époque, a évoqué les conditions de son incarcération et de sa poursuit e en raison de la fermeture de son magasin, rappelant les nombreux services prodigués par l'Union des commerçants et artisans algériens, fondée en 1956, à l'effet d'organiser cette grève.